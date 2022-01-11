Ученые объяснили механизм защиты от коронавируса с помощью простуды

Особые T-клетки, которые организм вырабатывает для защиты от простуды, могут стать орудием против коронавируса, заявили ученые Королевского колледжа Лондона 10 января в исследовании на страницах Nature Communications.

«Воздействие SARS-CoV-2 не всегда приводит к инфекции, и ранее существовавшие Т-клетки, выработанные в ответ на эндемичные коронавирусы человека (huCoVs), могут обеспечивать защиту лиц, не инфицированных SARS-CoV-2», — говорится в исследовании.

Т-клетки — это тип белых кровяных телец, которые помогают защитить организм от инфекции. Они нацелены на внутренние белки внутри COVID, а не на спайковый белок на поверхности вируса. К тому же современные вакцины не вызывают иммунного ответа на внутренние белки коронавируса.

Доктор Риа Кунду, первый автор исследования из Национального института сердца и легких Королевского колледжа, объяснила, что ученые пытались понять, почему SARS-CoV-2 не всегда вызывает болезнь.

«Мы обнаружили, что высокие уровни ранее имеющихся Т-клеток, создаваемых организмом при заражении другими человеческими коронавирусами, такими как обычная простуда, могут защитить от COVID-19. Это важное открытие, но это всего лишь одна из форм защиты. Я хотела бы подчеркнуть, что никто не должен полагаться только на это. Лучший способ защитить себя от COVID-19 — пройти полную вакцинацию», — подчеркнула доктор Кунду.

Исследование началось в сентябре 2020 года, когда большинство людей в Великобритании не были инфицированы. В нем участвовали 52 человека, которые проживали с тем, кто был заражен коронавирусом. Это подтверждали с помощью ПЦР-теста.

Образцы крови у 52 человек брались в течение шести дней после того, как они подверглись воздействию вируса. Это позволило проанализировать уровни ранее существовавших Т-клеток, которые были вызваны простудой, и их способность перекрестно распознать белки COVID-19. Исследователи обнаружили, что уровни перекрестно-реактивных Т-клеток были значительно выше у 26 человек, которые не заразились коронавирусом, по сравнению с 26 людьми, которые заразились.

«Наше исследование предоставляет на сегодняшний день самые четкие доказательства того, что Т-клетки, индуцированные коронавирусами простуды, играют защитную роль против инфекции SARS-CoV-2. Эти Т-клетки обеспечивают защиту, атакуя белки внутри вируса, а не спайковый белок на его поверхности. Таким образом, новые вакцины, включающие эти законсервированные внутренние белки, будут вызывать широкие защитные реакции Т-клеток, которые должны защищать от текущих и будущих вариантов SARS-CoV-2», — рассказал Sky News профессор Аджит Лалвани, старший автор исследования и директор Исследовательского отдела по охране здоровья при респираторных инфекциях в Королевском колледже.

В начале января профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, у какой группы крови больше природных сил устоять перед атакой коронавируса. Она подчеркнула, что устойчивость эта очень низкая и не может считаться полноценной защитой, поэтому вакцинация — единственная возможность защититься от болезни.