Пожарные ликвидировали возгорание в Ялте

Сотрудники МЧС потушили возгорание в жилом доме в Ялте. Площадь пожара составляла 800 кв. м, передает телеканал «Известия». По сообщению властей города, пострадавших нет. Из многоквартирного дома эвакуировали 27 человек, в том числе шесть детей. Один человек был спасен из огня. Жильцов временно разместили в пансионате — утром их пустят в свои квартиры оценить нанесенный ущерб. Ранее стало известно, что предварительная причина пожара — взрыв газовоздушной смести.

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