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Генетик объяснил появление «Дельтакрона»

Генетик Прусс рассказал, как мог появиться штамм «Дельтакрон»
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Штамм коронавируса «Дельтакрон», об обнаружении которого заявила группа ученых из лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, скорее всего, результат лабораторной ошибки, сообщил в понедельник, 10 января, «Известиям» ученый-генетик Дмитрий Прусс, работающий в Солт-Лейк-Сити (США).

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По его словам, чаще всего лаборатории наблюдают артефакты (ошибки) секвенирования из-за того, что в геноме «Омикрона» такое количество мутаций, что некоторые фрагменты генома часто вообще не удается прочитать без ошибок.

«Что-то типа «Дельтакрона» уже предполагали в геноме с острова Реюньон, но, скорее всего, это была просто проблема с ошибками секвенирования в плохо сохранившемся образце», — объяснил ученый.

Эксперт отметил, что в 2022 году ученые с Кипра загрузили 24 генома в базы GISAID. Автоматическая система всех их определила как «Дельту». При подробном рассмотрении первый же из них выглядит как «российская «Дельта» AY.122, но с добавочными мутациями, схожими с «Омикроном». Однако делать выводы о новом гипермутантном варианте преждевременно, добавил Прусс.

«Геномы коронавируса с Кипра загружают в международную базу редко. Между тем у них еще в ноябре пошла волна COVID-19, а в 20-х числах декабря жутко ускорилась — надо полагать, это «Омикрон» пошел по следам «Дельты». И вот на днях они загрузили 24 декабрьских генома. Все они — «Дельта» по автоматической классификации, но у всех есть делеция спайк-белка 69–70. По словам доктора Кострикиса (руководитель лаборатории, обнаружившей «Дельтакрон»), они наблюдали до 10 дополнительных мутаций, объединяющих новые геномы с «Омикроном». Я подозреваю, что это ошибка секвенирования в лаборатории, которая до того момента не прочитала ни одного генома «Омикрона». Пока более опытная лаборатория не подтвердит результаты, я остаюсь скептиком, — выразил мнение ученый.

По словам Прусса, десятки подобных «ошибочных» геномов находят ежедневно по всей планете, часто из образцов низкого качества, например из сточных вод.

Ранее в понедельник руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что появление «Дельтакрона» может оказаться лабораторной ошибкой. Как отметил эксперт, получить смесь вариантов коронавируса можно при несоблюдении правил работы лаборатории. Например, если анализ проводился недостаточно опытным сотрудником.

8 января заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис сообщил, что на Кипре обнаружен новый вариант COVID-19, ставший гибридом штаммов «Омикрон» и «Дельта».

По его словам, данный вариант получил название «Дельтакрон». Его генетическая основа напоминает штамм «Дельта», в то время как мутации у нового варианта такие же, как у «Омикрона». Штамм «Дельтакрон» обнаружен в 25 образцах, взятых на Кипре, добавил Кострикис.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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