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Во Владивостоке двое мужчин пытались похитить шестилетнего ребенка

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Двое мужчин напали на шестилетнего ребенка в подъезде жилого дома во Владивостоке, однако их заметили местные жители, которые и спасли малыша. Очевидцы засняли злоумышленников на видео, после чего мужчины попытались скрыться.

По словам очевидцев, один из подозреваемых сказал ребенку «Пошли со мной» и стал тащить его внутрь подъезда. Однако жильцы дома буквально отбили ребенка у нападавших.

Новогодний кошмар: в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку
Ребенка похитили на улице средь бела дня

Уточняется, что жизни мальчика в данный момент ничего не угрожает.

На кадрах, которые оказались в распоряжении «Известий», видно, как неизвестный в куртке с надписью «ДПС» и тельняшке и второй злоумышленник идут вдоль дома, ускоряют шаг и пытаются спешно покинуть двор, в котором произошел инцидент.

Позднее правоохранители задержали злоумышленников. Оказалось, что они оба жили в соседнем доме. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

На вопросы очевидцев ни один из мужчин не ответил.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что оба мужчины шли нетвердой походкой и что-то невнятно бормотали.

Некоторые пользователи полагают, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее, 4 января, двое мужчин похитили и убили пятилетнюю девочку в Костроме. Ребенок вышел гулять на улицу Северной Правды города Костромы. Оттуда девочку забрали двое мужчин и скрылись.

В поисках ребенка принимали участие следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники полиции, добровольцы отряда «Лиза Алерт». Подозреваемых и тело ребенка нашли в одном из общежитий города.

Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией.

Один из подозреваемых, который признался в совершении преступления, ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии.

Злоумышленники рассказали на допросе, что якобы не планировали убийство девочки. По их словам, несколько дней они подыскивали на улице мальчика 10–11 лет для совершения преступления.

Главным управлением Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

6 января стало известно, что суд в Костроме арестовал обоих подозреваемых в похищении и убийстве девочки на два месяца.

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