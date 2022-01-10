«АвтоВАЗ» возобновит выпуск Lada c мультимедийной системой EnjoY Pro

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей Lada с мультимедийной системой EnjoY Pro в январе 2022 года. Об этом 10 января сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ».

«В общей сложности в январе к выпуску предусмотрены 35 вариантов исполнения семи моделей Lada с такой мультимедиа. Семейство Granta получит 23 комплектации с EnjoY Pro. Для семейства Vesta запланированы восемь таких вариантов исполнения. Еще четыре комплектации с продвинутой мультимедийной системой будет у Xray Cross», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «АвтоВАЗ» не выпускал автомобили Lada с EnjoY Pro около полугода. Последние такие варианты исполнения были изготовлены на заводе еще в июле 2021 года.

Мультимедийная система Lada EnjoY Pro обеспечивает интеграцию смартфона, поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также предоставляет доступ к сервисам «Яндекса».

Звук Lada EnjoY Pro был настроен с учетом архитектуры и объема салона каждой модели Lada, в которой он будет использоваться.

Загрузка операционной системы и приложений начинается сразу после того, как пользователь нажимает на брелоке кнопку «открыть дверь».

Кроме того, система завершает работу не с момента отключения зажигания, а только с открытием двери водителя, что, например, дает возможность дослушать любимую музыку или закончить телефонный разговор уже после остановки двигателя автомобиля.

Управление всеми основными функциями Lada EnjoY Pro осуществляется не только через сенсорную поверхность, но и при помощи кнопок на руле или через голосового помощника.

7 декабря сообщалось, что «АвтоВАЗ» дополнил список опций, которыми можно оснастить коммерческий фургон Lada Largus Van. Теперь модель можно заказать с камерой заднего вида, которая повышает комфорт и безопасность автомобиля.