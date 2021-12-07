Фургон Lada Largus получил новую опцию

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» дополнил список опций, которыми можно оснастить коммерческий фургон Lada Largus Van.

Как сообщает 7 декабря в соцсетях сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ», теперь модель можно заказать с камерой заднего вида, которая повышает комфорт и безопасность автомобиля.

Система устанавливается на автомобили в комплектации Comfort c пакетами Multimedia и Multimedia Plus стоимостью от 947 000 рублей. Камера, выводящая изображение на экран мультимедиа, смонтирована на левой створке распашной двери грузового отсека.

13 сентября сообщалось, что АвтоВАЗ начинает продажи автомобилей Vesta с новой мультимедийной системой EnjoY.

Новый вариант мультимедийной системы сохранил все основные преимущества старшей модели: к примеру, поддержку систем Apple CarPlay и Android Auto, интегрированную камеру заднего вида c динамическими и статическими линиями, безопасный режим общения hands-free и сдвоенный микрофон с функцией подавления шума, а также возможность дистанционного управления на руле.