Токаев предложил оптимизировать сроки реагирования ОДКБ на кризисы

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возможно, повысит оперативность реагирования на кризисные ситуации. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности организации.

«Фактически произошедшие события стали переломным этапом в развитии организации, которая обрела новое качество как сильный международный институт. Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства (договора) коллективной безопасности, поэтому нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ, и Казахстан внесет свой вклад в это дело», — отметил Токаев.

Представители генштабов вооруженных сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (в состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) обсудили 9 января проведение миротворческой операции в Казахстане.

В тот же день коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Также в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

Новость дополняется