Эксперт рассказала о высокой распространенности COVID-19 у детей

Наибольшее распространение коронавируса и наиболее тяжелое течение болезни наблюдается среди детского населения. Об этом в воскресенье, 9 января, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Среди детей очень низок уровень иммунитета [от коронавируса], и именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение [инфекции], и наиболее тяжелое течение», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

4 января директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная и детская вакцины от коронавируса должны стать доступны уже в 2022 году. При этом, по его словам, к концу этого года для всех детей станет возможна добровольная вакцинация от COVID-19.

Кроме того, в конце 2022-го планируется провести клинические исследования вакцины, защищающей сразу от гриппа и COVID-19.

3 января президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выразил мнение, что с 2022 года пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. По его словам, в режим восприятия COVID-19 как гриппа можно войти в случае принятия надежных протоколов по применению лекарств.

За последние сутки в России зарегистрировано 16 246 новых случаев заражения, выздоровел 20 751 человек, умерли 763.

Всего в стране зарегистрировано 10 650 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 316 163 летальных исхода, выздоровели 9 686 912 человек.

По данным международного статистического бюро Worldometer, всего за время пандемии в мире выявили 306 914 537 случаев заболевания. При этом 5 504 829 человек скончались.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник М».

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