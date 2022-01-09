Рябков призвал НАТО возвращаться к границам 1997 года

Североатлантический альянс (НАТО) больше не сможет оттеснять Россию на вторые роли, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в преддверии российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

По его мнению, альянсу пора «собирать манатки и возвращаться к границам 1997 года».

«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, «оттеснить» нашу страну <...> больше не получится. Это всё в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец», — подчеркнул Рябков в беседе с ТАСС.

Как убежден замминистра, позитивным результатом диалога России с США и НАТО по гарантиям безопасности стало бы подтверждение готовности работать по выдвинутым РФ предложениям.

Он также предупредил, что при отсутствии договоренностей по гарантиям безопасности Россия будет вынуждена использовать другие средства для обеспечения необходимого баланса сил и сдерживающего «устрашения оппонентов».

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИДа и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Замглавы МИД РФ указал, что Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО, а также ликвидировать сформированную военную инфраструктуру.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что первый раунд российско-американских переговоров в Женеве намечен на вечер 9 января. Основной день переговоров запланирован на понедельник, 10 января.

Как отметил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях. Замминистра также отмечал, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.