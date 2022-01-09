Рябков допустил «устрашение оппонентов» со стороны России

При отсутствии договоренностей по гарантиям безопасности Россия будет вынуждена использовать другие средства для обеспечения необходимого баланса сил и сдерживающего «устрашения оппонентов». Такое заявление 9 января сделал замглавы МИД России Сергей Рябков в преддверии российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

По его словам, НАТО декларирует неделимость безопасности только в формате своего «междусобойчика» и очень кичится этим фактом.

«Но мы под этим всем не подписывались, и для нас очевидна иная линия и базовая договоренность. То есть в ситуациях, подобных нынешней, ложно понятое укрепление собственной безопасности Западом обернется именно ослаблением этой безопасности, потому что мы будем вынуждены в отсутствие необходимых и срочных договоренностей по правовым гарантиям обращаться к другим средствам для обеспечения нужного баланса, если хотите, для устрашения оппонента — не в плане создания неких угроз, а в плане сдерживания», — подчеркнул Рябков в беседе с ТАСС.

Он указал, что Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО, а также ликвидировать сформированную военную инфраструктуру.

«Для нас более важны другие приоритеты: нерасширение НАТО, ликвидация созданной инфраструктуры, отказ от мероприятий, причем не на взаимной основе, а на односторонней основе со стороны Запада», — добавил замминистра.

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИДа и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что первый раунд российско-американских переговоров в Женеве намечен на вечер 9 января. Основной день переговоров запланирован на понедельник, 10 января.

Как отметил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях. Замминистра также отмечал, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.