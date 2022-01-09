Прямой эфир
Мир
МИД РФ зарегистрировал 1600 заявок россиян на вылет из Казахстана
Экономика
В России изменились региональные тарифы ОСАГО
Мир
Президент Казахстана сменил двух заместителей главы комитета нацбезопасности
Мир
В США заявили о намерении продолжить поставки вооружения Украине
Мир
Страны ОДКБ обсудили проведение миротворческой операции в Казахстане
Мир
В Евросоюзе указали на необходимость диалога с Россией
Мир
Захарова заявила о рабочем настрое России перед переговорами с США
Мир
Рябков сообщил о четкой позиции России на предстоящих переговорах с США в Женеве
Общество
Ученый заявил о повышенной опасности «Омикрона» для детей
Мир
Третий самолет Минобороны доставил в Москву из Казахстана еще 100 россиян

Рябков допустил «устрашение оппонентов» со стороны России

Рябков: без гарантий безопасности Россия будет вынуждена пойти на «устрашение оппонентов»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При отсутствии договоренностей по гарантиям безопасности Россия будет вынуждена использовать другие средства для обеспечения необходимого баланса сил и сдерживающего «устрашения оппонентов». Такое заявление 9 января сделал замглавы МИД России Сергей Рябков в преддверии российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

По его словам, НАТО декларирует неделимость безопасности только в формате своего «междусобойчика» и очень кичится этим фактом.

«Но мы под этим всем не подписывались, и для нас очевидна иная линия и базовая договоренность. То есть в ситуациях, подобных нынешней, ложно понятое укрепление собственной безопасности Западом обернется именно ослаблением этой безопасности, потому что мы будем вынуждены в отсутствие необходимых и срочных договоренностей по правовым гарантиям обращаться к другим средствам для обеспечения нужного баланса, если хотите, для устрашения оппонента — не в плане создания неких угроз, а в плане сдерживания», — подчеркнул Рябков в беседе с ТАСС.

Он указал, что Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО, а также ликвидировать сформированную военную инфраструктуру.

«Для нас более важны другие приоритеты: нерасширение НАТО, ликвидация созданной инфраструктуры, отказ от мероприятий, причем не на взаимной основе, а на односторонней основе со стороны Запада», — добавил замминистра.

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИДа и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что первый раунд российско-американских переговоров в Женеве намечен на вечер 9 января. Основной день переговоров запланирован на понедельник, 10 января.

Как отметил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях. Замминистра также отмечал, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021