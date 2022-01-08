США не намерены сокращать военное присутствие в Европе

Администрация США не рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе. Об этом 8 января заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Появились некоторые сообщения от телеканала NBC о вариантах действий, которые США рассматривают накануне переговоров с Россией. Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Представитель оборонного ведомства США также отметил, что страна не планирует менять численность своих сил в странах Балтии и Польше.

За день до этого телеканал NBC со ссылкой на знакомые с позицией американских властей источники сообщил, что представители Вашингтона на предстоящих консультациях с РФ в Женеве готовы обсудить перспективы сокращения военного присутствия США на востоке Европы при условии, что Москва также проявит готовность к таким шагам.

До этого, 26 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину, в Грузию и Молдавию «вопросом жизни и смерти» для России. Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что именно нерасширение Североатлантического альянса и непоявление у российских рубежей угрожающих безопасности РФ систем вооружений являются ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с НАТО и США. Она отметила, что «это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Как следует из документов, альянс, в частности, должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

8 декабря президент России Владимир Путин заявил, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны. В то же время президент США Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу.