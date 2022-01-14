Спортивные выходные с «Известиями»
Фигурное катание
Чемпионат Европы
В конце декабря чемпионат России в Санкт-Петербурге сквозь жесткую конкуренцию определил людей, которые представят нашу страну на первом в 2022 году крупном соревновании по фигурному катанию. Во многом выступление в Таллине даст окончательный ответ на вопрос, кто от России поедет на Олимпиаду в Пекин. В столице Эстонии уже определились победители в парном катании. В пятницу стартуют соревнования в танцах на льду, где от нас выступят Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В этот же день по итогам произвольной программы разыграют медали у мужчин. Там выступают россияне Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. В субботу станут известны призеры в танцах на льду, а также у женщин, где фаворитами традиционно считаются наши Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
14 января: 12:00, танцы на льду, ритм-танец; 18:00, мужчины, произвольная программа. 15 января: 13:35, танцы на льду, произвольный танец; 18:30, женщины, произвольная программа. 16 января, 15:30, показательные выступления. Ледовый холл «Тондираба» (Таллин, Эстония). Прямые трансляции на Первом канале
Биатлон
Кубок мира. Шестой этап
Вновь, как обычно, два первых январских этапа Кубка мира пройдут на территории Германии. На прошлой неделе они состоялись в Оберхофе, а сейчас стреляющие лыжники выйдут на трассу в Рупольдинге. Для большинства звезд это будут последние официальные старты перед февральской Олимпиадой в Пекине. В частности, семь россиян, которые отберутся на Игры, не поедут на последний предолимпийский этап в итальянской Антерсельве. Поэтому, скорее всего, в ближайшие выходные мы последний раз до соревнований в Китае увидим в деле Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Кристину Резцову, Светлану Миронову, Ирину Казакевич и других наших лидеров.
14 января, 16:30, эстафета, женщины. 15 января, 16:30, эстафета, мужчины. 16 января, гонка преследования: 14:45, женщины; 16:45, мужчины. Биатлонная трасса Chiemgau Arena (Рупольдинг, Германия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»
Гандбол
Мужчины. Чемпионат Европы. Норвегия–Россия
В четверг в Словакии и Венгрии стартовал мужской чемпионат Европы по гандболу. Сборная России в очередной раз попытается прервать серию неудач на крупных турнирах, длящуюся более 15 лет, когда наши не могут попасть в призеры. В отличие от женской команды, доходившей до финалов двух последних Олимпиад, наши мужчины не считаются топовой сборной, но сейчас попытаются это исправить. В первый день континентального первенства подопечные Велимира Петковича обыграли Литву, а в субботу сыграют с фаворитом своей группы Норвегией.
15 января, 22:30. «Стил Арена» (Кошице, Словакия). Прямая трансляция на «Матч ТВ»
Баскетбол
Евролига. ЦСКА–АСВЕЛ
Новая волна ковида накрыла европейский баскетбол, но пока она не сильно задела московский ЦСКА. Армейцам пришлось перенести два матча в конце прошлого года: на выезде против греческого «Олимпиакоса» и намеченный на 7 января домашний с «Барселоной». Но это случилось из-за вспышек болезней в рядах соперников, а не у красно-синих, которые на этой неделе выиграли в гостях у аутсайдера турнира греческого «Панатинаикоса» (98:74) и в пятницу примут на своей площадке французский АСВЕЛ.
14 января, 20:00. «Мегаспорт» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ. «Адмирал»–«Сибирь»
Мало кто мог предположить, что встреча двух не самых топовых команд Восточной конференции КХЛ станет центральной в выходные. Но волей лиги, прервавшей турнир из-за вспышки ковида, игра во Владивостоке станет единственной в ближайшие дни. И последней перед незапланированной паузой, которая продлится неизвестно сколько. «Адмирал» идет на предпоследнем месте во всем регулярном чемпионате и в случае пятничного поражения от «Сибири» лишится шансов на попадание в плей-офф. Новосибирцы же почти обеспечили себе участие в Кубке Гагарина. Для окончательного решения этой задачи им осталось выиграть четыре матча.
14 января, 12:30. «Фетисов Арена» (Владивосток). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»