Спортивные выходные с «Известиями»

Фигурное катание

Чемпионат Европы

В конце декабря чемпионат России в Санкт-Петербурге сквозь жесткую конкуренцию определил людей, которые представят нашу страну на первом в 2022 году крупном соревновании по фигурному катанию. Во многом выступление в Таллине даст окончательный ответ на вопрос, кто от России поедет на Олимпиаду в Пекин. В столице Эстонии уже определились победители в парном катании. В пятницу стартуют соревнования в танцах на льду, где от нас выступят Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В этот же день по итогам произвольной программы разыграют медали у мужчин. Там выступают россияне Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. В субботу станут известны призеры в танцах на льду, а также у женщин, где фаворитами традиционно считаются наши Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

14 января: 12:00, танцы на льду, ритм-танец; 18:00, мужчины, произвольная программа. 15 января: 13:35, танцы на льду, произвольный танец; 18:30, женщины, произвольная программа. 16 января, 15:30, показательные выступления. Ледовый холл «Тондираба» (Таллин, Эстония). Прямые трансляции на Первом канале

Биатлон

Кубок мира. Шестой этап

Фото: ТАСС/Sven Hoppe Александр Логинов

Вновь, как обычно, два первых январских этапа Кубка мира пройдут на территории Германии. На прошлой неделе они состоялись в Оберхофе, а сейчас стреляющие лыжники выйдут на трассу в Рупольдинге. Для большинства звезд это будут последние официальные старты перед февральской Олимпиадой в Пекине. В частности, семь россиян, которые отберутся на Игры, не поедут на последний предолимпийский этап в итальянской Антерсельве. Поэтому, скорее всего, в ближайшие выходные мы последний раз до соревнований в Китае увидим в деле Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Кристину Резцову, Светлану Миронову, Ирину Казакевич и других наших лидеров.

14 января, 16:30, эстафета, женщины. 15 января, 16:30, эстафета, мужчины. 16 января, гонка преследования: 14:45, женщины; 16:45, мужчины. Биатлонная трасса Chiemgau Arena (Рупольдинг, Германия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Гандбол

Мужчины. Чемпионат Европы. Норвегия–Россия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В четверг в Словакии и Венгрии стартовал мужской чемпионат Европы по гандболу. Сборная России в очередной раз попытается прервать серию неудач на крупных турнирах, длящуюся более 15 лет, когда наши не могут попасть в призеры. В отличие от женской команды, доходившей до финалов двух последних Олимпиад, наши мужчины не считаются топовой сборной, но сейчас попытаются это исправить. В первый день континентального первенства подопечные Велимира Петковича обыграли Литву, а в субботу сыграют с фаворитом своей группы Норвегией.

15 января, 22:30. «Стил Арена» (Кошице, Словакия). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Баскетбол

Евролига. ЦСКА–АСВЕЛ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Новая волна ковида накрыла европейский баскетбол, но пока она не сильно задела московский ЦСКА. Армейцам пришлось перенести два матча в конце прошлого года: на выезде против греческого «Олимпиакоса» и намеченный на 7 января домашний с «Барселоной». Но это случилось из-за вспышек болезней в рядах соперников, а не у красно-синих, которые на этой неделе выиграли в гостях у аутсайдера турнира греческого «Панатинаикоса» (98:74) и в пятницу примут на своей площадке французский АСВЕЛ.

14 января, 20:00. «Мегаспорт» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Адмирал»–«Сибирь»

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк Чемпионат КХЛ: «Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область), 2019 год

Мало кто мог предположить, что встреча двух не самых топовых команд Восточной конференции КХЛ станет центральной в выходные. Но волей лиги, прервавшей турнир из-за вспышки ковида, игра во Владивостоке станет единственной в ближайшие дни. И последней перед незапланированной паузой, которая продлится неизвестно сколько. «Адмирал» идет на предпоследнем месте во всем регулярном чемпионате и в случае пятничного поражения от «Сибири» лишится шансов на попадание в плей-офф. Новосибирцы же почти обеспечили себе участие в Кубке Гагарина. Для окончательного решения этой задачи им осталось выиграть четыре матча.

14 января, 12:30. «Фетисов Арена» (Владивосток). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»