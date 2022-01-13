Всё в наших руках: что ждет российских гандболистов на Евро-2022

Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет с 13 по 30 января в Венгрии и Словакии. От сборной России ждут прорыва после ряда неудач на крупных турнирах. В предварительном раунде Евро-2022 коллектив Велимира Петковича сыграет с Литвой, Норвегией и Словакией. Из каждой группы в основной раунд выходят по две сборные. Там формируются два пула по шесть команд — две лучшие выходят в полуфинал. «Известия» — о том, реально ли сборной России дойти до это стадии турнира и претендовать на медали.

Идеальное начало

Завершив сбор в Новогорске, национальная команда отправилась в Словакию утром 11 января. На подмосковной базе российские гандболисты работали две недели, сделав лишь небольшой перерыв на новогодние праздники. Также команда Петковича нанесла краткий визит в Хорватию, где провела два контрольных матча со сборной этой страны — серебряным призером прошлого чемпионате Европы. Первый матч уверенно взяли хозяева — 30:24, хотя главный тренер россиян и выразил мнение, что счет оказался не по игре. Зато во втором сборная России сумела одержать волевую победу — 28:26.



Хорватию в этих встречах представлял не оптимальный состав — например, отсутствовал лучший игрок Евро-2020 Домагой Дувняк. Но и у россиян не обошлось без кадровых проблем. Поэтому результаты матчей, а также ход подготовки к турниру в целом, позволили Петковичу говорить, что он с оптимизмом смотрит на предстоящий Евро.



— Игры с Хорватией показали, что у нас еще есть над чем работать, — сказал «Известиям» опытный разыгрывающий Дмитрий Житников. — Но видно и то, что мы не зря тренировались эти две недели, работали с полной отдачей. Настраиваемся на максимальный результат, а решать проблемы будем по мере их поступления. Первая группа не самая тяжелая, но все же очень опасная. Хотя календарь отличный — лучше не придумаешь.



С Житниковым сложно не согласиться. Первый матч на таких турнирах часто бывает нервным, и россияне проведут его против сборной Литвы. Прибалтийская команда — редкий гость на соревнованиях такого уровня. Единственный раз литовцы попадали на чемпионат Европы в далеком 1998 году. Их истинные возможности — загадка почти для всех, но можно без особой натяжки считать Литву одной из слабейших команд нынешнего Евро.



Если сборная ставит себе задачу выхода в следующий раунд, с Литвой нужно разбираться без разговоров. Дальше будет сложнее. Во втором туре россиян ждет фаворит группы F Норвегия. Впрочем, как напомнил тот же Житников, норвежцы часто на предварительных стадиях играют не в полную силу, поэтому можно попытаться зацепить очки.

Главным же на этом этапе видится матч против Словакии. Играть с хозяевами чемпионатов всегда сложно, пусть из-за ковидных ограничений у них и не будет поддержки трибун — по регламенту их разрешено заполнять на 25%. Впрочем, словаки российской команде вполне по зубам, в отборе на Евро-2020 мы обыграли их дважды. Выездной матч тогда вышел нервным и очень тяжелым, с победой в один мяч. А вот во второй встрече россияне разгромили соперника.

Два года назад финальная часть чемпионата Европы для сборной России получилась катастрофической. Уступив в напряженной борьбе Венгрии в стартовом матче (25:26), наши гандболисты затем проиграли Исландии и Дании, и завершили турнир без набранных очков, на 22-м месте из 24 команд. Поэтому нынешний Евро просто обязан сложиться более удачно.

— Смотрю на предстоящий турнир с оптимизмом, мы поедем в Словакию в хорошем настроении, атмосфера в команде тоже прекрасная, — рассказал «Известиям» Велимир Петкович. — Уверен, что нам по силам преодолеть первую стадию, это задача-минимум, а там посмотрим, какие соперники нам достанутся. Но мы не боимся никого из оппонентов.

Фавориты ждут в Братиславе

Второй этап чемпионата пройдет в Братиславе. Чего от него ждать, если россияне туда попадут, сказать сложно. Регламент чемпионата Европы был и остается довольно жестким — во втором групповом раунде из шести команд дальше идут только две, а соперники здесь все как на подбор. Например, почти гарантированно на этой стадии России предстоит сыграть с действующим обладателем титула Испанией, вице-чемпионом мира Швецией, которой мы проиграли на прошлогоднем чемпионате мира, и Германией. Попасть из такой компании в полуфинал весьма сложно.



Тем более что Петковичу и его штабу вновь пришлось решать проблемы с составом. В расширенный список перед Евро вошли 35 игроков, но когда пришла пора ехать в Хорватию, команда недосчиталась целого ряда гандболистов, в том числе и ключевых. Расположение сборной из-за травм и других проблем со здоровьем покинули сразу семь игроков. Чтобы набрать комплект, тренерам даже пришлось вызывать дебютанта — правого полусреднего Никиту Каменева. При этом, например, в матчах с хорватами не сыграл и один из трех вратарей Артем Грушко.

Чуть позже линейные Александр Ермаков, Радомир Врачевич и левый полусредний Михаил Виноградов вернулись в команду. По словам Петковича, рвался в бой и правый полусредний Дмитрий Киселев но с незалеченной травмой не мог играть в полную силу. Поэтому его, как и линейного Вчеслава Касаткина, пришлось оставить дома. Также вне заявки из-за проблем со здоровьем остался разыгрывающий Сергей Кудинов.

В итоговый состав на чемпионат Европы вошли 18 игроков, при этом на каждый матч можно заявлять 16. Также разрешается за время турнира провести до шести замен, используя для этого игроков из первоначального расширенного списка. И что-то подсказывает, что этим правом воспользуются многие участники Евро — ситуация с коронавирусом в последние недели оставляет желать лучшего.



Если же оставить неспортивные факторы за скобками, то в числе главных претендентов на медали нынешнего турнира можно назвать и финалистов прошлого Евро Испанию с Хорватией, и Данию со Швецией. Впрочем, возвращаясь к словам Петковича, сборная России никого не боится и готова реабилитироваться за результат прошлого чемпионата Европы.