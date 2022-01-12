Прокатные удостоверения: зачем российским фигуристам ЧЕ перед Олимпиадой

В эстонском Таллине 12 января стартует чемпионат Европы по фигурному катанию — на лед «Тондираба арены» первыми выйдут мужчины с короткими программами. К сожалению, до Таллина не смогли доехать сильнейшие фигуристы континента. Многие снялись вынужденно из-за травм или логистических проблем, другие же решили поберечь свои силы перед Олимпиадой в Пекине. Тем удивительнее, что от России в Эстонию отправился практически идеальный состав, для полной олимпийской заявки в котором не хватает разве что Михаила Коляды. Так стоит ли радоваться отсутствию конкуренции на турнире либо же в таких условиях боевая проверка на ЧЕ теряет всякий смысл?

Без главных конкурентов

Чемпионаты Европы перед Олимпиадой всегда были странным соревнованием. Понятное дело, что в голове у всех спортсменов главные Игры, к которым многие шли всю сознательную жизнь, а первенство континента во многих дисциплинах потеряло огромную часть своей значимости. Тем не менее именно на ЧЕ за пару недель до Олимпиады судьи присматриваются к претендентам на золото, и диспозиции будущего олимпийского пьедестала могут разыгрываться именно здесь. Так произошло, в частности, с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Впервые Загитова обыграла Медведеву именно на ЧЕ в Москве, после чего вчерашняя юниорка обошла двукратную чемпионку мира уже и на Олимпиаде. Подобных жарких разборок в этот раз все ждали в танцах на льду, где главные фавориты представляют Россию и Францию. Только если наша пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступит в Эстонии, несмотря на травму, то Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон турнир пропустят.

Причины многократные победители мировых первенств объясняют туманно, ссылаясь на возможные коронавирусные риски перед Играми. Действительно, на планете бушует «Омикрон», но разве это повод сидеть дома? Нет ли здесь намеренной тактики? Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова предлагает не искать второе дно и поверить в искренность слов наших соперников.

— Мы живем в эпоху пандемии, это нельзя не учитывать, — сказала «Известиям» Наталья Бестемьянова. — Люди не просто так пропускают соревнования, не потому что не хотят выступать. Я уверена, Габриэла и Гийом хотели бы приехать. Но они потом не смогут вернуться в Канаду, и что им делать? Когда Олимпиада на носу. Так что речи о том, чтобы поберечься перед Играми, не идет.

Тем не менее, как считает чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова, для дуэта Александра Жулина демарш французов будет только благом.

— Может, и лучше, что не будет дуэли лидеров — ни те ни другие не будут тратить дополнительные нервы, — подчеркнула «Известиям» Бетина Попова. — Для французов прилетать из Канады было бы не сильно целесообразно, да и попасть на положительный ковид-тест было бы очень обидно.

Возможность выбора

В сборной России только одна потеря из того состава, который Федерация фигурного катания на коньках России определила по итогам декабрьского чемпионата страны. Не будет Михаила Коляды. У него небольшая травма, настолько несерьезная, что совсем скоро Коляда возобновит тренировки и на его форму к Олимпиаде она не повлияет. Но при этом рисковать и форсировать восстановление к Таллину спортсмен с тренером Алексеем Мишиным не стали.

— Теоретически можно и с ножом в спине выступить, вопрос, как и зачем? Особенно перед Олимпиадой. Для Миши сейчас главное подойти к Играм в нормальном состоянии, чемпионат Европы для него некритичен, — уверена Бетина Попова.

В этой истории есть и существенный плюс — наша федерация сможет в боевых условиях проверить двух кандидатов на третью олимпийскую квоту. По сезону лучше выглядел Евгений Семененко, на чемпионате страны выше был Андрей Мозалев. Вероятно, кто будет успешнее в Таллине, тот и отправится в Пекин.

— Для молодых мальчишек это большой шанс, состав на чемпионате Европы позволяет им всем при желании и старании оказаться на пьедестале, — продолжила Бетина Попова. — Отличная возможность посмотреть на всех в действии. Для тех, кто только дебютирует на таком уровне, это возможность выиграть титул, побороться за медали. Для уже титулованных — проверить в последний раз свои программы, готовность технического контента.

Один из главных наших конкурентов, итальянец Маттео Риццо, кстати, тоже пропускает старт в Эстонии. По неподтвержденным данным, у него проблемы с коньками.

Без интриги

Самая бедовая ситуация на чемпионате Европы с парным катанием. Пары и так переживают не лучшие дни на мировом уровне и страдают от отсутствия хоть сколько-нибудь заметной конкуренции, так еще и сильный дуэт из Италии Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе турнир в Таллине пропускает. Таким образом, проиграть российские спортсмены даже при самых неудачных прокатах практически не могут, что делает их выступление в Эстонии техническим. Правда, распределение мест между ними будет играть важную роль. Особенно в плане борьбы за место в командных соревнованиях.

— Не совсем этично об этом говорить, но конкурентов нашим парам я и правда не вижу, — сказала Бетина Попова. — Наши соперники — китайцы, они ждут нас на Олимпиаде. Европейцев по уровню мы гораздо выше. И чемпионат Европы будет скорее не про борьбу, а про решение мелких тактических задач.

Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина / Александр Галлямов показывают на последних стартах стабильное и уверенное катание. Вряд ли кто-то сможет навязать им борьбу. А вот у Александры Степановой и Ивана Букина будет необходимость доказывать свое место под солнцем сейчас. Им крайне важно обойти сильный итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Дебютируют на ЧЕ Диана Дэвис и Глеб Смолкин, и их задача бороться за пятерку лучших с украинцами, поляками и британцами.

Меньше всего интриги — в женском одиночном катании. Мало того что из иностранцев с нашими девушками и до пандемии мало кто мог соперничать, а в условиях сокращенных заявок и проблем с тренировками и подавно. Так еще и первенство Камилы Валиевой неоспоримо. Александра Трусова с Анной Щербаковой также могут быть спокойны и не надрываться перед Играми — их местам на Олимпиаде вряд ли что-то угрожает, кроме здоровья.