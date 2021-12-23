Ледовые творцы: фигуристы разыграют олимпийские путевки в Петербурге

Ближайшие три дня станут одними из самых важных для спортсменов сборной России в текущем сезоне. Лучшие фигуристы страны снова приехали в Санкт-Петербург, чтобы выяснить, кто же из них поедет на Олимпийские игры 2022 года. Снятий из числа претендентов на Олимпиаду не так уж и много. Пожалуй, главная потеря турнира — неучастие чемпионки Европы-2020 Алены Косторной, которая сломала кисть на тренировке, неудачно упав после прыжка. Все остальные кандидаты в олимпийскую сборную на национальном первенстве будут.

Травмы и нервы

Больше всего внимания, как обычно, привлекут соревнования в женском одиночном катании, хотя на самом деле больше всего интриг в мужском. Среди девушек за три путевки на Игры будут бороться четыре фигуристки — Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Причем, если судить по прошедшим международным соревнованиям, составить конкуренцию чемпионке мира среди юниоров будет максимально трудно. Непонятно, в какой форме сейчас находится «королева квадов» Трусова, травмировавшаяся в начале сезона.

— У нее была возможность спокойно подготовиться, — сказала «Известиям» чемпионка Универсиады-2019, хореограф Бетина Попова. — У нее было больше времени успокоиться. Она очень хочет [показать себя].

У действующей чемпионки мира Анны Щербаковой были проблемы в межсезонье, когда она сломала палец ноги, а в Будапеште внезапно проиграла Майе Хромых по сумме двух программ. Но потом спортсменка восстановила четверной флип и пробовала четверной лутц. Правда, последний в прокате он не получился. Хромых же в этом сезоне стала стабильнее, начав приземлять по два квада в произвольной программе, так что на чемпионате России она будет темной лошадкой — в случае ошибок соперниц фигуристка вполне способна быть в тройке.

— Ставки и прогнозы — неблагодарное дело, потому что это спорт и всё может быть, — напомнила «Известиям» призер чемпионата России Катарина Гербольдт. — Но я надеюсь, что в основном составе будут Камила Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Ничего не имею против Анны Щербаковой, она тоже очень хорошая фигуристка, но хотелось бы такую тройку. А за титул поборются Щербакова и Валиева.

Турнир в Санкт-Петербурге пропускает еще одна ученица Этери Тутберидзе, Дарья Усачева, которая травмировалась на этапе Гран-при. К чемпионату России фигуристка восстановиться не успела, так что ни на европейском первенстве, ни на Олимпиаде ее не будет. Вопрос со сборной (не олимпийской, а обычной, в которую входят шесть человек) для Даши станет актуальным, если она сможет подлечиться хотя бы к концовке сезона.

Ситуация гораздо запутаннее в мужском одиночном катании, где каждый способен как показать свой максимум, так и недостаточно чисто откататься в обеих программах. Небольшое преимущество в борьбе за первое место все-таки будет у Михаила Коляды, трехкратного чемпиона России. Этот сезон пока идет у петербургского фигуриста значительно хуже, чем прошлый, но компонентная часть оценки у него точно будет самой высокой.

— Думаю, там пятерка-шестерка может претендовать, — продолжила Катарина Гербольдт. — К сожалению, наши мальчики в этом сезоне были очень нестабильны, то один хорошо катается, а второй плохо, и наоборот. Михаил Коляда фаворит, а дальше вопрос открыт. Много ребят, которые могут кататься на высоком уровне.

Кроме Коляды на пьедестале могут оказаться Макар Игнатов, впервые в истории мужского одиночного катания России исполнивший четыре квада, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, бронзовый призер чемпионата страны прошлого года Марк Кондратюк и победитель финала Кубка России Евгений Семененко. Правда, никто из них не катал обе свои программы полностью чисто — кому-то не хватало «физики», другим — контента, остальным — стабильности или второй оценки. Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Петр Гуменник, Артур Даниелян — список способных можно продолжать долго, но у кого из них окажутся крепче нервы, станет понятно в ближайшие дни.

Борьба в парных видах

В парных видах ситуация попроще — круг претендентов на Игры гораздо уже. В парном катании лидерами остаются Анастасия Мишина/Александр Галлямов, чемпионы мира прошлого года. А вот на главном российском турнире фигуристы были дважды четвертыми. Все-таки гораздо сложнее выступать перед своей публикой, чем где-то за рубежом.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский тоже могут взять титул, но по стабильности они уступают Мишиной и Галлямову. Правда, у Жени и Вовы за спиной есть две победы на чемпионатах Европы и несколько медалей чемпионатов мира, а главное — прекрасная скатанность. В этом их преимущество перед более молодыми парами, которые еще только работают над этим компонентом.

Но если из лидеров кто-то дрогнет, то путевку вполне могут получить Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, у которых очень крутые и новаторские программы в этом году. Такого количества акробатики и особенных фишек в постановках нет ни у кого. Правда, это не всегда ценится судьями — баллы далеки от высоких.

— Они будут пытаться это сделать [войти в тройку на чемпионате России], но в более фаворитном положении сейчас Мишина/Галлямов, Тарасова/ Морозов и Бойкова/Козловский, — считает Катарина Гербольдт. — Павлюченко/Ходыкин, безусловно, выделяются программами, но надо делать элементы на высоком уровне в большой плюсовой зоне. Остальные ребята, на мой взгляд, делают это более качественно.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов в танцах на льду явно едут за титулом чемпионов России — вряд ли кто-то может поспорить с тем, что сейчас они лидеры сборной и, возможно, мировых танцев. Ведь Вика и Никита выиграли прошлый чемпионат мира, хотя на нем и не было французов Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона.

Александра Степанова/Иван Букин наверняка должны стать вторыми, хотя после оценок молодой пары Дианы Дэвис/Глеба Смолкина на одном из международных турниров многие засомневались в этом. Дело в том, что мама Дианы — Этери Тутберидзе, и в этом некоторые увидели преимущество для Дэвис/Смолкина.

— Влияния у Этери Георгиевны не больше, — отметила Бетина Попова. — Один человек — один голос. У Тутберидзе не будет там семи голосов. Две пары у нас неприкосновенные, все остальные до седьмого места близко. Нет такого, что Диана с Глебом хуже кого-то и их тянут. Они конкурентоспособны.

Но Диана и Глеб скорее будут бороться за третью путевку сразу с несколькими дуэтами — Тиффани Загорски/Джонатаном Гурейро, Анастасией Скопцовой/Кириллом Алешиным, Елизаветой Худайбердиевой/Егором Базиным и Аннабель Морозов/Андреем Багиным.

Чемпионат России станет основным этапом отбора на Олимпийские игры. Об этом на пресс-конференции рассказал президент федерации фигурного катания страны Александр Горшков. Да, чемпионат страны является отборочным на чемпионат Европы, но Горшков надеется, что после этого турнира состав не сильно поменяется.