Чуть не флип: попадут ли Щербакова и Косторная в финал Гран-при

Сегодня, 19 ноября, во французском Гренобле стартует пятый этап Гран-при по фигурному катанию, который продлится до 21 ноября. В начале сезона у российских фигуристов были проблемы с тем, чтобы попасть на соревнования в этой стране. Юниоров не пустили туда без карантина — большинству из них нет 18 лет и вакцинироваться нужными препаратами возможности не было. Хотя у взрослых спортсменов проблем не возникло — соревнование будет организовано в формате «пузыря». Так что выступления и отбор в финал серии должны пройти в штатном режиме. О том, на что могут рассчитывать россияне в Гренобле, — в материале «Известий».

Расклады на финал

Среди девушек на соревнование в Гренобле заявлены Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына. Этап Гран-при в Италии Аня выиграла, хотя в короткой программе у нее возникли проблемы на каскаде тройной лутц + тройной риттбергер — она не смогла прицепить запланированный второй прыжок и сделала только двойной тулуп. В произвольной же к ней вернулся четверной флип, так что получилось всё, что было заявлено. Во Франции Щербаковой можно занимать любое из первых четырех мест, так что ей в финал отобраться легче всего.

А вот Алене Косторной нужно обязательно становиться второй — на этапе в Канаде ее обошли Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Если чемпионка Европы – 2020 будет третьей, придется по дополнительным критериям сравнивать сумму баллов россиянки и кореянки Янг Ю. Ксения Синицына на финал уже не претендует — на этапе в США она стала только пятой. Но можно побороться за тройку и создать задел на будущие старты — медаль этапа Гран-при сложно назвать совсем уж незначимым достижением.

Главные соперницы российских фигуристок — японка Вакаба Хигучи и американки Мэрайя Белл и Карен Чен. Последний старт Вакабы вышел очень противоречивым. В короткой у нее получился тройной аксель, а сумма баллов едва не превысила 80. В произвольной же оценка за технику была всего на два балла выше, чем в короткой, — настолько неудачно спортсменка выступила. У Карен Чен после прошлогоднего чемпионата мира, где она стала четвертой, в этом сезоне пока мало что получается. Но результат на главном старте сезона говорит сам за себя. Мэрайя Белл в этом году на Гран-при не выступала, но в прошлом победила на домашнем этапе, проводившемся в формате национальных соревнований.

Вопрос опять же только в стабильности — нужно не давать повода соперницам обогнать себя. Алена Косторная пока не выступает в полную силу — она дважды стала второй, а тройной аксель еще не совсем вернулся в арсенал к фигуристке. Наверняка этому способствует еще и смена программ — все-таки их тоже нужно накатывать. Анна Щербакова еще не полностью безошибочно исполняет свои программы, как показали прошедшие старты, так что здесь тоже могут возникнуть свои нюансы. Но призер чемпионата России Катарина Гербольдт в комментарии «Известиям» отметила, что больших неудач у девушек не было:

— Щербакова и Косторная стали гораздо стабильнее выступать, чем в прошлом сезоне. Наверное, Щербакова показывает сейчас свой максимум. А вот Алена далека от своей идеальной формы.

В танцах, скорее всего, неожиданностей не будет — судя по оценкам этого сезона, Александра Степанова и Иван Букин точно будут в тройке. Но пары Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон и Пайпер Гиллес/Пол Пуарье уже выиграли свои этапы в этом сезоне с более убедительной суммой баллов.

Еще одной российской парой во Франции будет Аннабель Морозов/Андрей Багин — для них важно показать как можно более стабильные и чистые прокаты, чтобы претендовать на третий номер сборной. В этом сезоне вакантно только одно место — лидерами всё еще остаются Виктория Синицина/Никита Кацалапов и те же Степанова/Букин. А вот на третье место претендуют как Морозов/Багин, так и несколько других дуэтов — Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Фактор стабильности

С мужским одиночным катанием не всё так просто — российские одиночники не отличаются стабильностью. Дмитрий Алиев выступает на фоне психологических и физических травм и в Италии занял скромное девятое место. Не получается у него пока практически ничего — не идут без ошибок прыжки, нужно подтягивать «физику» и непрыжковые элементы. И даже в таком случае не стоит сниматься с соревнований — это поможет набрать необходимый опыт и лучше подготовиться к первенству страны, считает Катарина Гербольдт.

— Алиеву нет смысла сидеть без дела. Если есть психологические проблемы, их можно убрать исключительно с помощью проб и ошибок на деле, — уверена она. — Для этого нужно точно участвовать в соревнованиях. Если действительно есть психологические трудности, может быть, нужно рассмотреть наем спортивного психолога.

Артур Даниелян всё еще пытается справиться с последствиями травмы, из-за которой пропустил прошлый сезон — возможно, сейчас он готов чуть лучше, чем к американскому этапу, где занял последнее место. Андрей Мозалев в начале сезона тоже не отличался чистотой прокатов, но показал неплохой результат на «челленджере» в Казахстане, где установил личный рекорд.

Стабильность нашим очень нужна — на этапе точно можно попасть в тройку. Из самых сильных соперников — японец Юма Кагияма, который стал серебряным призером чемпионата мира, но неудачно выступил в короткой программе на своем первом Гран-при, и американец Джейсон Браун, уже выигравший серебро в этом году. А вот третьим может стать кто угодно — кроме россиян есть еще канадец Киган Мессинг, француз Кевин Аймо, и японец Сун Сато.

В соревнованиях пар Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому нужно возвращаться к былым крутым прокатам. Они стали только третьими в Америке, проиграв в том числе японцам Рике Миура и Рюити Кихаре. Во Франции Саша и Дима спокойно могут выиграть, если просто чисто откатают свои программы. Хорошие выступления могут показать канадцы Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд, американцы Алекса Кнерим/Брэндон Фрайзер и россияне Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — бывшие юниоры, кстати, были третьими на своем первом этапе и теоретически всё еще претендуют на финал.

— Бойковой и Козловскому никто не может помешать отобраться в финал, — добавляет Гербольдт. — Только они сами могут придумать себе какие-то трудности. Думаю, тут больше всё зависит от партнерши, чаще всего именно она срывает элементы. У них есть опытный тренер, думаю, что они разберутся со всеми проблемами. Нужно понять, что у нее не получается, и начать активно работать над этим.

Заключительный шестой этап Гран-при пройдет в Сочи 26–27 ноября.