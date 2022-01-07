Генсек ОДКБ сообщил ООН, ОБСЕ и ШОС о миротворческой операции в Казахстане

Генсек ОДКБ сообщил ООН, ОБСЕ и ШОС о проведении миротворческой операции в Казахстане. Письмо направлено генеральным секретарям организаций, сообщает телеканал «Известия». Отмечается, что решение принято после обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также что совет коллективной безопасности ОДКБ поручил начать миссию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.