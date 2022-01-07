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Захарова сравнила заявления Харрис и штаба Тихановской о протестах

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила противоречия в оценке уличных протестов сторонниками «западных ценностей».

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Она обратила внимание, что вице-президент США Камала Харрис поставила штурм Капитолия сторонниками бывшего американского лидера Дональда Трампа в январе 2021 года в один ряд с атакой на Перл-Харбор в 1941 году и терактами 11 сентября 2001 года.

В то же время офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, комментируя беспорядки в Казахстане, заявил, что «уличный протест — это один из немногих доступных при авторитарных режимах способов выражения гражданской воли».

«К вопросу о «западных ценностях, которые партнеры всё время призывают защищать от России». Два заявления политических сил, которые, как они уверяют нас, разделяют единые подходы к демократии... Нет никаких «западных ценностей». А уж тем более единства. Даже на словах», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

7 января российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Отмечалось, что миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок.

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