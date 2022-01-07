Путин посетил рождественское богослужение в домовой церкви Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин встречает Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

5 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о планах Путина посетить рождественскую службу. Конкретное место представитель Кремля обещал уточнить позднее.

Глава государства традиционно в Рождество посещает храм за пределами столицы. В прошлом году он был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Тогда российский лидер подарил церкви икону Господь Вседержитель.

Путин тогда появился в храме за несколько минут до полуночи. С ним на службе находилось несколько десятков прихожан.

Кроме того, Путин трижды — в 2012, 2019 и 2020 годах — посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Села Огарево и Усово возникли в середине XV века и к концу XVII века слились в одно поселение. После этого в документах периодически появляется другое название сел — Спасское, по наименованию деревянной церкви Спаса Нерукотворного Образа 1627 года постройки. В 1765 году на этом же месте была возведена каменная церковь, освященная под тем же именем.

В 2004 году храм был отреставрирован с элементами реконструкции. Ныне он является домовой церковью резиденции Ново-Огарево.