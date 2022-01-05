Песков рассказал о планах Путина посетить рождественскую службу
Президент России Владимир Путин обязательно посетит рождественскую службу. Об этом в среду, 5 января, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Обязательно посетит. Место сообщим», — ответил он на вопрос, планирует ли Путин продолжить традицию и посетить праздничное богослужение в каком-либо храме за пределами Москвы.
Как правило, Рождество президент России встречает за пределами столицы, в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя.
В прошлую рождественскую ночь президент посетил богослужение в храме Николая Чудотворца на острове Липно на востоке озера Ильмень, в 8 км от Великого Новгорода. Российский лидер подарил церкви икону Господь Вседержитель.
Глава государства появился в храме за несколько минут до полуночи. С ним на службе находились несколько десятков прихожан.