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Путин встретил Рождество в церкви под Великим Новгородом

Путин подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области икону

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Президент России Владимир Путин подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области икону Господь Вседержитель.

Именно в этом старинном храме российский лидер встречал Рождество. Икона изготовлена мастерами из города Щигры в Курской области в 2017 года. Образ написан в традициях Мстерской иконописной школы, при ее росписи использовались темперные краски.

Это не первый раз, когда глава государства не остался в столице на Рождество: в сентябре 2016 года российский лидер посещал церковь вместе с Дмитрием Медведевым, который на тот момент занимал должность премьер-министра.

Глава государства появился в храме за несколько минут до полуночи. Вместе с ним там находились несколько десятков прихожан.

Церковь Николы на Липне, которая была построена в 1292 году архиепископом Климентом, расположена на острове Липно. Это самый древний из сохранившихся храмов, построенных после монгольского нашествия. В интерьере церкви сохранились фрески XIII века, а строительная техника и отдельные конструкции легли в основу новгородского зодчества XIV века.

В четверг, 7 января, в Русской православной, а также некоторых других поместных православных церквях католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря, встречают Рождество Христово. Первыми в России праздник встретили жители Камчатки.

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