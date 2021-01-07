Путин рассказал о роли Рождества в жизни общества

Президент России Владимир Путин поздравил православных граждан с Рождеством, отметив его роль в духовной жизни общества. Поздравление главы государства в четверг, 7 января, опубликовано на сайте Кремля.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям», — указал российский лидер.

Он также обратил внимание на вклад, который христианство вносит в нравственное развитие общества.

«Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения, искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения», — добавил Путин.

В рождественскую ночь президент посетил богослужение в храме Николая Чудотворца. Храм расположен на острове Липно на востоке озера Ильмень, в восьми километрах от Великого Новгорода. Путин подарил церкви икону Господь Вседержитель.

Глава государства появился в храме за несколько минут до полуночи. Вместе с ним там находились несколько десятков прихожан.

В четверг, 7 января, в Русской православной, а также некоторых других поместных православных церквях католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря, встречают Рождество Христово. Первыми в России праздник встретили жители Камчатки.