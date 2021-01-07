Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В конгрессе США отозваны возражения по выборам в штатах Мичиган и Джорджия
Общество
Путин подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области икону
Мир
Меры безопасности в центре Нью-Йорка усилили из-за беспорядков в Вашингтоне
Общество
Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации по COVID-19 в стране
Общество
Мишустин посетил собор святого Архистратига Михаила в Сочи в канун Рождества
Мир
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
Экономика
Цена биткоина превысила историческую отметку в $37 тыс.
Происшествия
МЧС сообщило о пострадавших при обрушении льда на Вилючинском водопаде
Мир
США начнут патрулирование вблизи российских берегов в Арктике

Путин рассказал о роли Рождества в жизни общества

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил православных граждан с Рождеством, отметив его роль в духовной жизни общества. Поздравление главы государства в четверг, 7 января, опубликовано на сайте Кремля.

Веселого мало: европейцев оставят без привычного Рождества
Всё больше стран вводит полный или частичный локдаун

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям», — указал российский лидер.

Он также обратил внимание на вклад, который христианство вносит в нравственное развитие общества.

«Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения, искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения», — добавил Путин.

В рождественскую ночь президент посетил богослужение в храме Николая Чудотворца. Храм расположен на острове Липно на востоке озера Ильмень, в восьми километрах от Великого Новгорода. Путин подарил церкви икону Господь Вседержитель.

Глава государства появился в храме за несколько минут до полуночи. Вместе с ним там находились несколько десятков прихожан.

В четверг, 7 января, в Русской православной, а также некоторых других поместных православных церквях католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря, встречают Рождество Христово. Первыми в России праздник встретили жители Камчатки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020