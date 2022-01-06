В Казахстане начал распространяться «Омикрон»

В Казахстане выявили первые случаи заражения новым «Омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«По результатам генотипирования в восьми образцах обнаружен новый вариант коронавируса «Омикрон», — сообщили в пресс-службе минздрава Казахстана.

Отмечается, что семь случаев заражения «Омикроном» выявлено в Алма-Ате, и один — в Нур-Султане.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» в несколько раз заразнее других штаммов. Первые признаки проявления болезни начинаются уже на 3-5 день после инфицирования.

4 января в Нижегородской области выявили первый случай «Омикрон»-штамма коронавируса. Им заболела невакцинированная 28-летняя девушка. Она была госпитализирована с поражением легких в 25%.

4 января научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что по последним данным «Омикрон» может передаваться грызунам. По его словам, новый штамм может циркулировать от человека к животному и наоборот. Ученый опасается, что такая бесконечная передача «Омикрона» может привести к его мутации.