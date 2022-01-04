В Нижегородской области сообщили о состоянии пациентки с «Омикроном»

28-летняя девушка, у которой был выявлен «Омикрон»-штамм коронавируса, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом во вторник, 4 января, сообщил телеканалу РЕН ТВ замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Как рассказал министр, заболевшая — гражданка Нигерии, вернувшаяся в Нижний Новгород для продолжения обучения.

Девушка не была вакцинирована. Она находится в одном из госпиталей в отделение по лечению COVID-19, у пациентки поражено 25% легких, добавил Мелик-Гусейнов.

«Отсутствует лихорадка, отсутствуют какие-либо проявления легочной симптоматики. Как говорят врачи, острая фаза болезни уже позади», — уточнил министр.

Угрозы для жизни девушки нет, наблюдается положительная динамика в состоянии ее здоровья.

В этот же день у пациентки был взят повторный мазок для проведения ПЦР-тестирования.

«Буквально в течение нескольких часов ожидаются его результаты. В принципе, пациентка готова для того, чтобы продолжить свое лечение амбулаторно. Определен круг контактных лиц, все они прошли соответсвующие обследования, находятся в изоляции. ПЦР-тесты у всех контактных пока отрицательные», — подытожил министр.

О том, что в Нижегородской области выявлен случай «Омикрон»-штамма коронавируса, стало известно ранее в этот день.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

28 декабря президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

Также в этот день Попова предположила, что штамм «Омикрон» из-за своей высокой заразности может стать причиной перегрузки системы здравоохранения. Она отметила, что не вакцинированные от коронавируса тяжелее переносят инфекцию при этом штамме.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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