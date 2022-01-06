Китай испытал руку-манипулятор для перемещения космического корабля

Китай успешно провел испытание манипулятора, установленного на Национальной космической станции. С помощью устройства переместили в пространстве отстыкованный грузовой корабль «Тяньчжоу-2», а после вернули его на место. Строительство многомодульной китайской орбитальной станции «Тяньгун» началось 29 апреля 2021 года, передает телеканал «Известия». Ожидается, что работы завершатся в нынешнем году. Также в 2022 году к станции пристыкуют лабораторный модуль «Вэньтянь» и исследовательский «Мэнтянь». На «Тяньгуне» одновременно могут находиться три астронавта или шесть человек во время смены экипажа.

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