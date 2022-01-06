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Бокерия сравнил риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин

Академик РАН Лео Бокерия: мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями
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Мужчины чаще женщин болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такое мнение 6 января высказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

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«Женщина лучше сбалансирована», — объяснил Бокерия в беседе с «РИА Новости».

Гормональная система у женщины изначально устроена на большие физиологические нагрузки, например, беременность, добавил академик.

Ранее в этот день Бокерия заявил, что человек должен жить около 100 лет. По его словам, информация о намного большей продолжительности жизни не может быть подтверждена.

5 января академик пояснил, где находится душа человека. По его словам, она располагается в системе кровообращения.

В том же интервью академик рассказал, что продлить жизнь на шесть-восемь лет поможет ходьба по два часа в неделю. Он отметил, что ходьба не требует никаких затрат, и даже проживая в однокомнатной квартире, можно походить и заняться физической активностью.

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