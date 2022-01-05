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Очевидцы сообщили об исчезновении с улиц Алма-Аты патрулей силовиков

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С центральных улиц Алма-Аты исчезли патрули силовиков, в городе продолжаются беспорядки, передает 5 января корреспондент «Известий» с места событий.

По словам таксистов, в городе нигде не видно ни правоохранителей, ни военных.

При этом демонстранты продолжают поджигать пожарные машины, которые приезжают тушить здания мэрии и резиденции президента.

Как рассказали очевидцы, сгорели по меньшей мере три автомобиля.

Кроме того, протестующие громят в центре города витрины магазинов, грабят их, а также ломают банкоматы.

Комендатура Алма-Аты сообщила, что радикалы в ходе беспорядков нанесли городу огромный ущерб.

Ранее в этот день в Алма-Ате демонстранты пытались захватить департамент внутренних дел, а до этого — взять штурмом здание Ауэзовского РОВД. Захвачены здание администрации и резиденция президента. Кроме того, протестующие подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

В ходе беспорядков, по последним из представленных властями данным, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протесты в стране актом внешней агрессии. По данным лидера Казахстана, устроители протестов прошли серьезную подготовку за рубежом.

Он отметил также, что при любых обстоятельствах он останется в Нур-Султане, столице республики. На всей территории Казахстана объявлен режим ЧП.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.

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