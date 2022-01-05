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Белый дом призвал протестующих и власти Казахстана к сдержанности

Белый дом призвал протестующих и власти Казахстана к сдержанности

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США прокомментировали протесты в Казахстане. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 января, США выступают за соблюдение прав на мирный протест и призывают власти Казахстана к сдержанности.

В то же время она назвала безумными прозвучавшие ранее подозрения в причастности американской стороны к протестам.

Протесты в Казахстане продолжаются со 2 января. К вечеру 4 числа они переросли в беспорядки. на всей территории страны объявлен режим ЧП. Правительство Казахстана ушло в отставку.

Начались несанкционированные митинги из-за двукратного роста стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты перекинулись на другие регионы. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

новость дополняется

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