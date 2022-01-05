На Лондонской бирже металлов котировки алюминия поднялись на 2,61%

Цена на алюминий превысила $2900 за тонну. Так дорого металл не стоил с 25 октября 2021 года, передает телеканал «Известия». На бирже LME котировки алюминия поднялись на 2,61%. Стоимость металла идет вверх вместе с другим сырьем. Прибавили в цене и акции производителей алюминия. Бумаги «Русала» на Мосбирже выросли почти на 2%.

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