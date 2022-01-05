В Алма-Ате протестующие подожгли здание телеканала «Казахстан»

В Алма-Ате горит здание филиала государственного телеканала «Казахстан», сообщает 5 января портал Orda.kz.

По информации журналистов, ворвавшиеся в здание протестующие разгромили первый этаж, а на втором устроили пожар. Также сообщается, что было совершено нападение на сотрудников телеканала, их избили.

Ранее в этот же день стало известно, что в Алма-Ате протестующие разгромили офис межгосударственной телерадиокомпании (МТРК) «Мир», уничтожив оборудование, которое использовалось для съемок. Как отметил глава канала «Мир» Радик Батыршин, компания сообщит в правоохранительные органы об ущербе, который был понесен из-за действий митингующих. По его словам, ущерб колоссальный, так как уничтожено дорогостоящее оборудование.

По данным местных СМИ, обстановка в столице Казахстана Нур-Султане относительно спокойная, в то же время погромы продолжаются в Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, после чего мэрия загорелась, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана также была захвачена.

Группа протестующих попыталась взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате, отмечал «Sputnik Казахстан». По данным корреспондента «Известий», в охваченной беспорядками Алма-Ате орудует группа вооруженных грабителей. Злоумышленники в масках передвигаются по городу на нескольких машинах без номеров, разбивают витрины и выносят товары из закрытых магазинов.

В ходе беспорядков, по последним из представленных властями данным, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

В столице Нур-Султане и Алма-Ате введен режим ЧП. По всему Казахстану наблюдаются перебои и в телевещании, и в работе интернета.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты перекинулись на другие регионы. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам и призвал их к диалогу. Также он отметил готовность действовать жестко в отношении правонарушителей.