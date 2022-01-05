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В Алма-Ате протестующие разгромили офис телеканала «Мир»

В Алма-Ате протестующие разгромили офис канала «Мир» и уничтожили оборудование
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В казахстанской Алма-Ате протестующие разгромили офис межгосударственной телерадиокомпании (МТРК) «Мир», уничтожив оборудование, которое использовалось для съемок. Об этом в среду, 5 января, телекомпания сообщила в Telegram-канале «МИР 24. Первый Евразийский».

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«Благодаря активной помощи акимата (мэрии. — Ред.) все сотрудники телерадиокомпании «Мир» своевременно эвакуированы и находятся в безопасности», — заявили в компании.

Как отметил глава канала «Мир» Радик Батыршин, компания сообщит в правоохранительные органы об ущербе, который был понесен из-за действий митингующих.

«Естественно, мы будем обращаться в правоохранительные органы, так как был нанесен колоссальный материальный ущерб. <...> Мы имели заранее информацию, что они идут на наше представительство. Мы всех эвакуировали заранее, а пришедшие мародерствовали. Они уничтожили всё спутниковое оборудование, оборудование продакшн-хауса, производства телерадиопрограмм», — приводит слова руководителя канала «Интерфакс».

Никто из сотрудников канала не пострадал, уточнил Батыршин.

2 января в Казахстане начались протесты, жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр. Власти согласились выполнить требование, но протесты распространились и на другие города. С вечера 4 января наблюдаются погромы и столкновения с силовиками.

Особенно ситуация обострилась и в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, мэрия загорелась. Также протестующие подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

Попытки стражей порядка в призвать митингующих в Алма-Ате к мирному урегулированию противоречий оказались тщетны: 5 января протестующие разоружили полицию, отобрав у правоохранителей огнестрельное оружие.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане, а также в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях по 19 января. Кроме того, Токаев подписал указ об отставке правительства республики.

Беспорядки в Казахстане 5 января прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что страна сможет самостоятельно справиться со своими внутренними проблемами.

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