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В Алма-Ате протестующие начали нападать на оружейные магазины

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В Алма-Ате участники протестов начала совершать нападения на магазины с оружием. Об этом 5 января сообщают владельцы и сотрудники магазинов в соцсетях.

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Так один из оружейных магазинов города был закрыт 5 января. Отмечалось, что сотрудники службы охраны сразу же покинули здание, заметив толпу митингующих.

«В данный момент происходит нападение», — рассказали сотрудники магазина в Instagram.

Ситуация в городах Казахстана в среду обострилась. Так, в Павлодаре митингующие прорвались к зданию областной администрации. В Алма-Ате участники протеста ворвались внутрь администрации, после здание загорелось. Попытки нападения на администрации предпринимались еще в нескольких городах Казахстана.

Кроме того, протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Здание загорелось.

Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и резиденцию президента. В центре города также происходят столкновения митингующих с полицией.

По данным коменданта города, начальника департамента полиции Каната Таймерденова, в ходе беспорядков в Алма-Ате пострадали 500 гражданских лиц, в том числе 130 женщин и стариков. Он также отметил, что в городе было сожжено 120 автомобилей, в том числе 33 машины скорой помощи и пожарные авто.

До этого на фоне массовых беспорядков Токаев подписал указ об отставке правительства. Также глава республики ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Нур-Султане, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр. Власти пообещали снижение стоимости газа.

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