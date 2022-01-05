Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости COVID-19 в регионах России
Во всех российских регионах отмечено снижение заболеваемости COVID-19. Об этом 5 января сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Как уточняется, глава ведомства Анна Попова провела совещание с региональными главками Роспотребнадзора. По словам Поповой, снижение охватов тестирования на коронавирус недопустимо. Необходимо соблюдение всех ограничений в период новогодних каникул.
«По итогам 52 недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», — отмечается в сообщении ведомства.
По-прежнему максимально подвержены риску инфицирования люди возрастной группы старше 65 лет, заключили в Роспотребнадзоре.
За минувшие сутки в России зарегистрировано 15 772 новых случая COVID-19, больше всего отмечено в Москве.
4 января доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал, что ситуация с коронавирусом начнет улучшаться не раньше 2023 года, поскольку необходимо решить не только медицинские вопросы, но и геополитические, и экономические. По его мнению, пандемия в 2022 году едва ли закончится.
30 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к СOVID-19 в России составляет 61,8%. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал важность того, чтобы уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 90%.
Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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