В Алма-Ате беспорядки не прекратились после введения ЧС

В Алма-Ате беспорядки не прекратились после введения ЧС

2022-01-05 08:45:49

2022-01-05 08:45:49

2022-01-05 08:45:49

2022-01-05 08:45:49

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