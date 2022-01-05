Протестующие залезли на БТР в Алма-Ате

Несколько протестующих в Алма-Ате залезли на один из бронетранспортеров. Соответствующее видео опубликовано 5 января в соцсетях.

На представленных кадрах можно заметить, что солдаты не препятствуют действиям митингующих. Они укрылись внутри БТР.

Ранее корреспондент «Известий» сообщил, что большинство протестующих покинули улицы центра города.

Столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули на во вторник вечером. Всего на площади Республики в Алма-Ате собрались около тысячи человек.

После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

На этот период в городе будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У физлиц, имеющих оружие, его изымут на время режима ЧП. Кроме того, будет действовать комендантский час с 23:00 до 07:00.

Ранее во вторник президент Казахстана выступил с телеобращением в связи с несанкционированными митингами в стране, в котором призвал казахстанцев проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. Призывы митингующих атаковать гражданские и военные ведомства Казахстана он назвал абсолютно незаконными.