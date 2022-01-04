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Роспотребнадзор не зафиксировал в РФ случаев обнаруженного в Марселе штамма

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В России случаев инфицирования вариантом коронавируса, обнаруженного в Марселе, не выявлено. Об этом во вторник, 4 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что новый вариант коронавируса, обнаруженный на юге Франции, за два месяца не получил никакого распространения, поэтому нет оснований полагать, что он представляет «особый интерес».

В Роспотребнадзоре напомнили, что геномная последовательность этого образца была загружена в международную базу данных еще 4 ноября 2021 года.

Ранее в этот день австрийская газета «Хойте» сообщила, что новый вариант коронавируса обнаружен во французском городе Марселе. По предварительным данным, его выявили у человека, который вернулся из поездки в Камерун. При этом 12 человек на юге Франции были инфицированы ранее неизвестной мутацией коронавируса.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень его угрозы или заразности пока неизвестен. К настоящему времени в мире широко распространяются штаммы «Дельта» и «Омикрон».

В свою очередь, эксперт ВОЗ Абди Махамуд заявил, что организация внимательно отслеживает новый штамм коронавируса.

Как объяснил иммунолог Владислав Жемчугов, появление новых штаммов неудивительно, мутации будут появляться из-за большого числа изменений, постоянно происходящих в геноме вируса. Специалист отметил, что если французский вариант коронавируса окажется более прогрессивным и «даст новые полезные для вируса свойства», он будет распространяться и вытеснять все предыдущие штаммы.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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