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ВОЗ отслеживает обнаруженный во Франции новый штамм коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения с ноября внимательно отслеживает новый штамм коронавируса, о котором ранее сообщили ученые из Франции. Об этом 4 января сказал на брифинге эксперт ВОЗ Абди Махамуд.

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«Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта», — отметил он.

Ранее в этот день австрийская газета «Хойте» сообщила, что новый вариант коронавируса обнаружен во французском городе Марселе. По предварительным данным, его выявили у человека, который вернулся из поездки в Камерун. При этом 12 человек на юге Франции были инфицированы ранее неизвестной мутацией коронавируса.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень его угрозы или заразности пока неизвестен. К настоящему времени в мире широко распространяются штаммы «Дельта» и «Омикрон».

Как объяснил иммунолог Владислав Жемчугов, появление новых штаммов не удивительно, мутации будут появляться из-за большого числа изменений, постоянно происходящих в геноме вируса. Специалист отметил, что если французский вариант коронавируса окажется более прогрессивным и «даст новые полезные для вируса свойства», он будет распространяться и вытеснять все предыдущие штаммы.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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