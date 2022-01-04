Протесты в Казахстане против повышения цен на сжиженный газ

Протесты в Казахстане против повышения цен на сжиженный газ

2022-01-04 16:08:00

2022-01-04 16:08:00

2022-01-04 16:08:00

2022-01-04 16:08:00

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