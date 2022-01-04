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На Украине заявили о стыде за команду президента Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский привел к власти такую команду, которая вызывает стыд у жителей и усталость у мирового сообщества. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

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Мураев отметил, что люди, находящиеся у власти, не соответствуют занимаемым должностям.

«Украина — это не Зеленский, не [экс-президент Украины Петр] Порошенко и не [экс-президент Украины Виктор] Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. <…> Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь», — сказал Мураев в эфире канала «Наш».

Как отметил экс-депутат, у власти он хотел бы видеть лучших представителей Украины.

«Всегда называлась «правящая элита», потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право. На которых должна ориентироваться страна. Сейчас во власть пришло отребье», — подчеркнул он.

Ранее, 29 декабря, были опубликованы результаты опроса, согласно которым почти 50% украинцев назвали Зеленского разочарованием года. При этом Зеленский также возглавил рейтинг «Политик года».

20 декабря данные опроса социологической группы «Рейтинг» показали, что Зеленскому доверяют лишь 38% граждан, в то время как 61% украинцев, наоборот, не верят главе государства.

Антирейтинг возглавил Порошенко: ему не доверяют 75% опрошенных граждан. На втором месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (73%).

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