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Почти половина украинцев назвала Зеленского главным разочарованием года

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Почти 50% украинцев назвали президента страны Владимира Зеленского разочарованием года. Об этом в среду, 29 декабря, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим центром Александра Разумкова и фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

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«Второй год подряд президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинги «Политик года» и «Разочарование года». Правда, в обоих случаях заметен рост показателей. В этом году Зеленского назвали «политиком года» 17%, тогда как в 2020-м — 14,8%. С другой стороны, 45% опрошенных назвали именно Зеленского «разочарованием года», а в 2020-м 28% считали его «неудачником года», — следует из результатов опроса.

В качестве политиков года граждане также назвали экс-президента Украины Петра Порошенко (8,1%) и экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова (8%). Порошенко также упоминали в категории «разочарование года» (8,5%).

Украинский лидер возглавил рейтинг «человек года». За него отдали голоса 8,5% респондентов. На втором месте — Порошенко (3,6%), на третьем — Разумков (3,3%).

В этой категории также были названы бывший канцлер Германии Ангела Меркель, основатель компании Tesla Илон Маск, президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин.

При этом почти 15% опрошенных указали, что называть политиком года некого.

20 декабря данные опроса социологической группы «Рейтинг» показали, что Зеленскому доверяют лишь 38% граждан, в то время как 61% украинцев, наоборот, не верят главе государства.

Антирейтинг возглавил Порошенко: ему не доверяют 75% опрошенных граждан. На втором месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (73%).

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