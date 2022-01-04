С широко закрытыми глазами: как проходит помакская свадьба

Жители отдаленной деревни Рыбново, расположенной на юго-западе Болгарии, поддерживают традицию зимней церемонии бракосочетания. Ее возродили помаки, принявшие еще во время Османской империи ислам. Подробнее — в галерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
На фотографиях запечатлена свадьба Кимиле Авдиновой и ее жениха Кадри Кичукова, которая прошла 2 января 2022 года в горах Родопы. На снимке местные женщины рассматривают приданое невесты
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Свадебный ритуал помаков уникален тем, что сохранился, несмотря на десятилетия коммунистического влияния и значительное сокращения местного населения из-за бедности. На фото — местные жительницы наблюдают за танцующими гостями
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Традиционный свадебный ритуал помаков проходит в зимние выходные. В это время в Рыбново возвращаются на каникулы мужчины, которые уезжают на заработки за границу, и воссоединяются с семьей. На фото — танец жениха, невесты и гостей
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Деньги крепят на одежду и жениха, и невесты. Это своеобразная часть приданого и одновременно выкупа. На девушке должно быть как можно больше всяческих украшений, а для жениха важнее прочего денежное ожерелье
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Приданое невесты готовят с детства. Оно состоит из вещей ручной работы, ковров, одеял, прочего текстиля и даже книг. Всё нажитое накануне свадьбы выставляют на всеобщее обозрение рядом с домом семьи девушки
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
На свадьбу и виновники торжества, и гости надевают национальный костюм или хотя бы его элементы. Отсюда обилие белого, красного и эклектичная яркость во всех деталях
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Отличительная часть свадебного ритуала помаков — особый грим для невесты, процесс нанесения которого видят только ее родственники. Лицо девушки густо покрывают белой краской и украшают разноцветными блестками
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Своеобразный макияж призван не только украсить ее, но и уберечь девушку от злых взглядов, пока она не перешла под покровительство мужа. Она не открывает глаз, пока они вместе с женихом не получат благословение муллы
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Наряд девушке приносит семья жениха. Заходить в дом они не имеют права, потому передают его, например, через окно. Увидеть невесту все могут лишь при полном параде. Обязательная деталь — красная вуаль, символизирующая верность
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