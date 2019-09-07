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Принцип Персии: как справляют свадьбу в иранской глубинке

Сотни гостей и богатые дары
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Иранская свадьба
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Заключение брака — дело серьезное и ответственное. Впрочем, в больших городах молодожены все чаще ограничиваются минимальной церемонией, зато в местах, еще не испорченных цивилизацией, свадебные торжества устраивают с размахом — как при дедах и прадедах. Вот, например, как празднуют свадьбу кочевники иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария — смотрите в фотогалерее «Известий»
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Иранская свадьба
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Курильницы с благовониями должны отогнать с места бракосочетания Иблиса и прочих шайтанов
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Иранская свадьба
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
На свадьбу собираются гости со всей округи, иногда их может быть и несколько сот человек
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Иранская свадьба
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Нарядно одетые подружки невесты исполняют традиционный танец
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Иранская свадьба
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Мужчины не отстают — даже почтенные главы семейств пускаются в пляс. палка в руках — не для красоты, это действенное оружие против злых джиннов
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Иранская свадьба
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Современный мир, конечно, прокрался и в эту отдаленную область на западе Ирана, так что невесту и жених торжественно усаживают в богато разукрашенный автомобиль
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Иранская свадьба
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Танцы продолжаются до самого заката. Впрочем, торжества обычно длятся не менее трех дней, так что ближе к финалу даже самые крепкие танцоры буквально валятся с ног
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Иранская свадьба
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Невесте и жениху хором желают благоденствия, плодовитости и богатства
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Иранская свадьба
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Надежная винтовка по-прежнему считается здесь хорошим, а, главное, полезным подарком молодоженам
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Иранская свадьба
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Исламские традиции здесь соблюдаются строго и во время пира (раздельного для гостей-женщин и гостей-мужчин) еду запивают лишь водой
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Иранская свадьба
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Самый ценный и важный подарок молодым — рукописный Коран в богатом переплете
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Иранская свадьба
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Наконец, самая ответственная часть церемонии: обмен кольцами и произнесение ритуальных фраз, скрепляющих брачный союз
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