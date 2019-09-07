Принцип Персии: как справляют свадьбу в иранской глубинке

Заключение брака — дело серьезное и ответственное. Впрочем, в больших городах молодожены все чаще ограничиваются минимальной церемонией, зато в местах, еще не испорченных цивилизацией, свадебные торжества устраивают с размахом — как при дедах и прадедах. Вот, например, как празднуют свадьбу кочевники иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария — смотрите в фотогалерее «Известий»