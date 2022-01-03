После ДТП с автобусом под Рязанью в больницах остаются 16 человек

После ДТП с пассажирским автобусом «Неоплан» под Рязанью в больницах остаются 16 человек. Об этом в понедельник, 3 января, сообщают представители медицинских учреждений региона.

Отмечается, что пострадавших доставили в две больницы региона.

«У нас в хирургическом отделении находятся [после ДТП] 11 взрослых, в детском отделении — еще двое детей», — рассказали ТАСС в приемном отделении Скопинского межрайонного медицинского центра.

При этом в отделении реанимации Рязанской областной больницы находятся два человека, состояние которых стабильно тяжелое. Еще одна женщина — в отделении травматологии.

ДТП произошло 2 января в 6:10 мск в Скопинском районе Рязанской области на 277-м км автодороги «Каспий», автобус направлялся из Москвы в Астрахань. В результате аварии погибли пять человек, еще 22 пострадали.

Предварительно причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. По данным «Известий», в районе аварии наблюдался сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста.

При этом в ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» сообщили, что участок трассы, где произошло ДТП , не был покрыт льдом, дорогу обработали составом против гололеда за полчаса до аварии.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).