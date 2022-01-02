Шесть человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

В результате ДТП с автобусом под Рязанью шесть человек погибли и еще 14 пострадали, о чем стало известно в воскресенье, 2 января.

По нашим данным, авария с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Астрахань, произошла в Скопинском районе на 277-м километре трассы Р-22.

Инцидент произошел в 6:10 мск. По предварительной информации, в автобусе находилось 56 человек.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты СУ СК РФ по Рязанской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Информация уточняется.

Накануне, 1 января, в Нижневартовске произошло ДТП с участием вахтового автобуса и легкового автомобиля. Два человека погибли, еще трое пострадали.