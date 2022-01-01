Два человека погибли в ДТП с участием вахтового автобуса в ХМАО

В Нижневартовске произошло ДТП с участием вахтового автобуса и легкового автомобиля, по предварительным данным, два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщила 1 января пресс-служба Управления МВД России по ХМАО.

Согласно предварительным данным, авария произошла в районе дома 60 по улице Интернациональной.

«Столкнулись легковой автомобиль Lexus и вахтовый автобус. В результате столкновения в Lexus двое взрослых погибли, три человека пострадали, включая ребенка 2012 года рождения», — отмечается в заявлении.

Ранее в этот день двое детей и трое взрослых пострадали в результате аварии в Подмосковье. Водитель Mazda при движении со стороны Шатуры в направлении Рошаля на 11-м км автодороги Кривальдино–Рошаль не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с автомобилем Honda.