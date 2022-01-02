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Дорожники рассказали о состоянии трассы под Рязанью на момент ДТП с автобусом

Упрдор: трасса, где произошло ДТП с автобусом в Рязанской области, не была скользкой
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Участок трассы в Скопинском районе Рязанской области, где в воскресенье, 2 января, произошло ДТП с автобусом, не была покрыта льдом. Об этом 2 января говорится в сообщении на сайте ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

«На момент ДТП проезжая часть влажная, снег, дорожное покрытие без дефектов, проезжая часть <...> не скользкая, обработана противогололедным составом», — заявили в организации.

Как уточняется, по данным системы ГЛОНАСС, участок обработали составом против гололеда за полчаса до ДТП.

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» вблизи села Вослебово в Скопинском районе. Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста. В салоне находились не менее 50 человек.

По официальным данным, погибли пять человек, однако есть сообщения о смерти одного из пострадавших от полученных травм. Различные травмы получил 21 человек, из них семеро госпитализированы.

Возбуждено два уголовных дела.

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