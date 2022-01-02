Прямой эфир
Общество
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом под Рязанью
Общество
Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели семьи в Канске
Экономика
В России начали действовать повышенные ставки на экспорт леса
Армия
Более 10 кораблей Северного флота отправятся в дальнюю морскую зону
Мир
Во Франции начнет действовать масочный режим для детей с шести лет
Политика
Украинский политолог назвал «жалким и убогим» шествие памяти Бандеры
Наука
В МЧС предупредили о подлете к Земле в апреле 2029 года опасного астероида
Общество
В МВД рассказали об аннулировании бумажного паспорта при выдаче электронного
Мир
Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа
Общество
Ученые рассказали о меньшем вреде «Омикрона» для легких

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате ДТП с автобусом в Рязанской области пострадал 21 человек, в том числе двое несовершеннолетних, все потерпевшие были направлены в Скопинский межрайонный медицинский центр. Об этом говорится в сообщении регионального правительства 2 января.

По уточненным данным, в салоне транспортного средства находились 52 человека, в том числе два водителя.

«В настоящее время семь человек госпитализировано, из них трое находятся в анестизиолого-реанимационном отделении, двое в хирургическом. Остальные пострадавшие проходят обследование», — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий аварии привлечены 31 человек, 16 единиц техники, для пассажиров разбившегося автобуса развернут пункт временного размещения. На место происшествия выехали первый зампредседателя кабмина региона Анна Рослякова, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий и врио начальника ГУ МЧС по области Александр Воробьев.

ДТП произошло в 6:10 мск в Скопинском районе на 277-м км трассы «Каспий», автобус направлялся из Москвы в Астрахань. По официальным данным, погибли пять человек, однако есть сообщения о гибели одного из водителей от полученных травм. Таким образом, число погибших могло возрасти до шести человек.

По данным «Известий», авария произошла из-за сильного гололеда — транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Также рассматривается версия человеческого фактора — водитель мог уснуть за рулем.

«Известия» опубликовали список пострадавших.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021