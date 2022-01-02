Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

В результате ДТП с автобусом в Рязанской области пострадал 21 человек, в том числе двое несовершеннолетних, все потерпевшие были направлены в Скопинский межрайонный медицинский центр. Об этом говорится в сообщении регионального правительства 2 января.

По уточненным данным, в салоне транспортного средства находились 52 человека, в том числе два водителя.

«В настоящее время семь человек госпитализировано, из них трое находятся в анестизиолого-реанимационном отделении, двое в хирургическом. Остальные пострадавшие проходят обследование», — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий аварии привлечены 31 человек, 16 единиц техники, для пассажиров разбившегося автобуса развернут пункт временного размещения. На место происшествия выехали первый зампредседателя кабмина региона Анна Рослякова, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий и врио начальника ГУ МЧС по области Александр Воробьев.

ДТП произошло в 6:10 мск в Скопинском районе на 277-м км трассы «Каспий», автобус направлялся из Москвы в Астрахань. По официальным данным, погибли пять человек, однако есть сообщения о гибели одного из водителей от полученных травм. Таким образом, число погибших могло возрасти до шести человек.

По данным «Известий», авария произошла из-за сильного гололеда — транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Также рассматривается версия человеческого фактора — водитель мог уснуть за рулем.

«Известия» опубликовали список пострадавших.