Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

«Известия» публикуют часть списка пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области. Авария произошла 2 января в 6:10 мск.

Муксимова З., Тамарян Р., Кочсников И., Кулакова М., Шаманова С., Шаманов Б., Шаманова А., Яровая Т., Кусманов Ш., Маркелова А., Комыхайло А., Тарануха А., Анмачева Н.,

Личности других пострадавших устанавливаются.

По последним данным регионального ГИБДД, травмы получили 21 человек, еще пятеро погибли. Всего в автобусе находились 56 человек.

ДТП произошло в 6:10 мск в Скопинском районе Рязанской области на 277-м км автодороги «Каспий», автобус направлялся из Москвы в Астрахань. Как видно на кадрах с места происшествия, в результате столкновения передняя часть транспортного средства сильно пострадала.

По данным «Известий», авария произошла из-за сильного гололеда — транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Также рассматривается версия человеческого фактора — водитель мог уснуть за рулем.