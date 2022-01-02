Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
«Известия» публикуют часть списка пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области. Авария произошла 2 января в 6:10 мск.
- Муксимова З.,
- Тамарян Р.,
- Кочсников И.,
- Кулакова М.,
- Шаманова С.,
- Шаманов Б.,
- Шаманова А.,
- Яровая Т.,
- Кусманов Ш.,
- Маркелова А.,
- Комыхайло А.,
- Тарануха А.,
- Анмачева Н.,
Личности других пострадавших устанавливаются.
По последним данным регионального ГИБДД, травмы получили 21 человек, еще пятеро погибли. Всего в автобусе находились 56 человек.
ДТП произошло в 6:10 мск в Скопинском районе Рязанской области на 277-м км автодороги «Каспий», автобус направлялся из Москвы в Астрахань. Как видно на кадрах с места происшествия, в результате столкновения передняя часть транспортного средства сильно пострадала.
По данным «Известий», авария произошла из-за сильного гололеда — транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Также рассматривается версия человеческого фактора — водитель мог уснуть за рулем.