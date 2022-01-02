Число погибших в смертельном ДТП под Рязанью возросло до шести

До шести человек увеличилось число погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Рязанской области. Об этом 2 января сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось о пяти погибших. От травм скончался один из двух водителей транспортного средства. Мужчине было 47 лет. Второй водитель госпитализирован.

Также увеличилось и количество пострадавших в аварии, ранения получил 21 человек, сообщила Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.

По данным МВД по Рязанской области, ДТП с участием пассажирского автобуса, ехавшего из Москвы в Астрахань, произошло примерно в 5:45 в Скопинском районе на 277-м км автодороги «Каспий». Всего в автобусе находились 49 пассажиров.

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста.

Еще одной версией является человеческий фактор — водитель мог уснуть за рулем.

В Сети опубликованы первые видеокадры с места ЧП. По факту ДТП начато расследование.