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СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Рязанской области

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Скопинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье, 2 января.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее в этот день председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты проверки аварии.

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе. Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста.

В салоне находились не менее 50 человек. По последним данным, погибли пять человек, еще 22 пострадали, в том числе двое несовершеннолетних. Среди потерпевших трое находятся в реанимации, их вертолетом санавиации доставят в Рязань. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, они находятся под наблюдением медиков.

При этом, по неофициальным данным, скончались шесть человек.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста.

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